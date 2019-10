La difesa dell'Udinese all'esame Atalanta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VIGILIABERGAMO L'Atalanta affronta in casa l'Udinese con la certezza che Duvan Zapata non rientrerà prima del ritorno col Manchester City in Champions League, ma le porte girevoli degli acciacchi riguardano anche il reparto difensivo. «Il calendario non dà tregua proponendoci partite ravvicinate tutte di livello. Dobbiamo toglierci di dosso un po' di stanchezza, anche se abbiamo recuperato Kjaer e Palomino ma forse perdendo Masiello». La premessa di turnover è firmata Gian Piero Gasperini, che deve fare scelte soprattutto davanti:...