LA DELUSIONEROMA Sorpreso dalla fragilità di certe illusioni e dall'inconsistenza di molte promesse, in una notte illuminata dalla magia rossa, il Barcellona è riuscito nella follia completa di rotolare all'indietro dalla montagna della Champions, dopo essere salito fino a un soffio dalla vetta. Vittoria per 3-0 all'andata, occasione (determinante, a conti fatti) fallita da Dembelé al 95' per calare il poker: e sconfitta per 0-4 al ritorno. Collasso totale ad Anfield. Di più: una catastrofe (sportiva). Come a Roma, il 10 aprile dello...