LA DELUSIONEGWANGJU Florian Wellbrock, tedesco, di Brema come i musicanti che cacciarono i briganti nella favola dei fratelli Grimm, ha cacciato, a modo suo e dunque nuotando anziché suonando, Gregorio Magno dal trono dei 1500. Paltrinieri aveva vinto le ultime due edizioni del mondiale sulla distanza. Non c'è due senza tre, era l'auspicio, ma nello sport il proverbio vale poco. Paltrinieri ha ottenuto solo il bronzo, completando il set di Gwangju: argento in mare, oro in una strepitosa giornata negli 800, e questo bronzo. Il voto che si dà...