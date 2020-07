LA DEDICA

Per più di trent'anni ha legato il suo nome allo sport veneziano e in particolare al Calcio Venezia raccontando sulle pagine de Il Gazzettino gioie e momenti bui rivestendo il ruolo di responsabile delle pagine dello sport locale. Ora Luca Miani, scomparso lo scorso ottobre, lega ancor più il suo nome al Venezia. La giunta comunale ha infatti deliberato ieri l'intitolazione a suo nome della sala stampa dello stadio Penzo.

Quando il consigliere comunale Paolino D'Anna, in accordo con la società sportiva Venezia Football Club, ha proposto di dedicare a Luca Miani la sala stampa dello stadio comunale Penzo, abbiamo immediatamente avviato le procedure perché questo avvenisse nel più breve tempo possibile - commenta l'assessore Paola Mar - Così, a poco meno di nove mesi dalla sua scomparsa, possiamo dire di omaggiare la memoria di un grande professionista, maestro per tanti giovani cronisti che, con lui, sono cresciuti in quella sala stampa che lo ha visto presente per tanti anni.

Intitolazione condivisa anche dal Venezia Calcio.

«Pur non avendo conosciuto personalmente Luca Miani - dice il presidente Niederauer - so che ha seguito per tantissimi anni le vicende del nostro club raccontandole con grande passione e competenza e sono felice che la Giunta comunale ed il Venezia FC abbiano preso la decisione di dedicargli la sala stampa del Penzo a riconoscimento del grande attaccamento che Luca aveva nei confronti dello sport veneziano.

Il giorno in cui Luca se ne andò il sindaco Luigi Brugnaro manifestò immediatamente la commozione della città per la scomparsa di un ottimo giornalista e di un grande veneziano e ci disse che sarebbe stato bello ricordarne l'operato e l'impegno con un gesto significativo - commenta Paolino D'Anna - arrivare oggi a questo risultato commuove tutti quanti noi che abbiamo letto i suoi pezzi e che, con lui, tifiamo per il nostro Venezia. Caro Luca, ora quella sala stampa, che per te era come una seconda casa, porterà per sempre il tuo nome e speriamo che tante nuove generazioni di giornalisti guardino al tuo esempio. (a.man.)

