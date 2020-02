CHAMPIONS

MILANO Si rialza il sipario sull'avventura europea dell'Atalanta, pronta a riscrivere altri capitoli esaltanti della propria storia Champions. I ragazzi di Gasp, nell'andata degli ottavi di finale, a San Siro, sfidano il Valencia (arbitra l'inglese Michael Oliver, quello del «bidone dell'immondizia al posto del cuore», frase di Gigi Buffon dell'11 aprile 2018, al termine della semifinale tra Real Madrid e Juventus). A sospingere i nerazzurri verso una nuova impresa ci saranno quasi 43mila spettatori: «Per noi è un record, ma non ci accontentiamo di questo», ha detto il tecnico Gasperini. Un cammino, quello dei nerazzurri, iniziato male. Da Cenerentola a brutto anatroccolo. Battuta 4-0 in casa della Dinamo Zagabria, poi i ko contro Shakhtar (1-2) e Manchester City (5-1). Tre gare, tre sconfitte, ma con un merito encomiabile. Quello di non cambiare mai la propria indole, il proprio modo di giocare e opporsi agli avversari. Poi il pari al Meazza contro i Citizens (1-1) ha riacceso le speranze dell'Atalanta, brava a ribaltare i pronostici e a compiere un miracolo storico vincendo con Dinamo Zagabria (2-0) e Shakhtar in Ucraina (0-3), qualificandosi per gli ottavi. Infine, il sorteggio di Nyon ha fatto il resto con il Valencia, avversario difficile, ostico, ma va detto anche che sarebbe potuta andare peggio ai bergamaschi. Così stasera la Dea si gioca tutto con due certezze offensive: Gomez e Ilicic, grandi protagonisti in questa stagione, assieme a Gosens, che sta vivendo la sua annata migliore. Il dubbio di Gasperini è se puntare su Zapata, tornato a essere una certezza, o sul falso nueve, con Pasalic titolare.

GLI AVVERSARI

Per riscrivere la storia ci sarà da battere il Valencia. In Liga gli spagnoli sono quinti a due punti da Atletico Madrid e Siviglia, quarti a pari merito, e potrebbero confermare il 4-4-2. A Milano non ci sarà Florenzi - arrivato in prestito a gennaio dalla Roma, fino al termine della stagione - rimasto in Spagna per la varicella. Non solo perché mancherà la difesa titolare: da Garay a Gabriel Paulista, fino a Vallejo, Rodrigo e Coquelin. «Nonostante le assenze, giocheranno in 11. Hanno vinto in casa di Ajax e Chelsea, arrivando primi nel girone. Non dimentichiamolo. Che faccia deve avere l'Atalanta? La sua, sempre», ha concluso Gasperini. Occhi puntanti su Ferran Torres, una delle stelle del calcio spagnolo (nato il 29 febbraio 2000) che la società di Peter Lim vuole blindare (ha già mezza Europa addosso). «Siamo emozionati - ha detto Percassi - Quando facevo il calciatore non ho mai pensato di giocare una partita del genere, è un sogno e faccio un grande in bocca al lupo ai miei ragazzi: è un'emozione che si porteranno dietro tutta la vita».

Roberto Salvi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA