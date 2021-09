Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BERGAMO «Giocare davanti a un pubblico entusiasta è tutta un'altra cosa. Sarà una partita speciale, perché dopo tanto girovagare giochiamo in Champions League a casa nostra, con i nostri tifosi». Gian Piero Gasperini questa sera con lo Young Boy riabbraccia il popolo dell'Atalanta (8 mila circa più 800 svizzeri) nell'Europa che conta: «A Bergamo in Champions non abbiamo mai vinto, ma dopo tutto ci abbiamo disputato solo tre partite»....