L'Atalanta si sveglia nella ripresa e stende lo Spezia 3-1 dopo un primo tempo di sofferenza, giocato meglio dai liguri. La svolta nel giro di 3 minuti: sblocca Pasalic di piatto al 53', raddoppia Muriel con uno stupendo tiro a giro. Pasalic al 72' firma la doppietta. Accorcia Piccoli all'81'.

Alla Lazio, per battere il Crotone, è servito il cuore oltre all'ennesima magia di Caicedo, entrato nel finale. È stato l'attaccante a condannare un Crotone (3-2) che Cosmi ha mandato in campo con l'atteggiamento di chi non ha più nulla da perdere. I laziali passano al 14' con Milinkovic-Savic: il serbo raccoglie di piatto un cross di Radu e batte Cordaz. Il Crotone prende coraggio e pareggia prima della mezz'ora grazie a Simy dal limite dell'area. I biancocelesti si riorganizzano e, dopo qualche affanno, ritrovano il vantaggio con un bel destro di Luis Alberto. Nella ripresa non cambia il tema della partita, con la Lazio in avanti e il Crotone in contropiede. Proprio su un'azione di rimessa la squadra di Cosmi guadagna un calcio di rigore con Messias. Dal dischetto Simy è implacabile. Poi occasioni mancate da ambo le parti, finché Caicedo non decide la partita. Intanto nessuna sanzione al Torino (messo in quarantena dall'Asl) per la mancata presentazione a Roma per la partita con la Lazio. Il giudice Mastrandrea ha rimesso il caso alla Lega per fissare una data per il recupero. La Lazio ha annunciato ricorso.

In Serie B Cittadella-Pisa 2-0 (Tsadjout all'8, Proia al 30').

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA