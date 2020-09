LE ALTRE PARTITE

L'Atalanta riparte da dove aveva finito: gol e spettacolo al suo esordio in campionato, ma soprattutto un Papu Gomez da applausi. Allo stadio Olimpico Grande Torino la formazione di Gian Piero Gasperini ribalta lo svantaggio iniziale e trionfa con un netto 4-2 grazie alle reti del folletto argentino, di Muriel, Hateboer e De Roon. Il Torino resta un cantiere aperto, Marco Giampaolo perde la seconda partita di fila e attende sempre i rinforzi dal mercato: gli unici a brillare sono Belotti, autore di una doppietta, e Vojvoda, all'esordio dal primo minuto. Partono forte i granata che colpiscono una traversa con Zaza, poi il gol del vantaggio del Gallo (11'). Immediata e rabbiosa la reazione dell'Atalanta che ribalta la partita.

LAZIO E BENEVENTO OK

La squadra di Gasperini mercoledì affronterà, nel recupero della prima giornata, la Lazio che ieri si è imposta con un gol per tempo a Cagliari. Segna in apertura Lazzari, bravo a tagliare il campo e a segnare quasi da centravanti su assist di Immobile. Raddoppio proprio di Immobile a un quarto d'ora dalla fine di una gara ancora aperta. La gara non è stata facile e per questo Simone Inzaghi sorride così come il fratello Pippo che col suo Benevento ha compiuto un'impresa a Genova. Sotto di due reti al 18' del primo tempo (reti di Quagliarella e Colley), il Benevento ha rimontato la Samp grazie ad una doppietta di Caldirola e al gol vincente di Letizia. Per i blucerchiati una brutta partita e lo zero in classifica dopo due giornate che già fa scattare l'allarme.

Un super sabato invece per i fratelli Inzaghi che hanno dato vita siparietto ai microfoni di Sky Sport. Complimenti reciproci, poi Pippo ha raccontato della commozione del padre: «Ho provato a chiamare mamma e papà a Piacenza, ma papà piangeva e non sono neanche riuscito a parlargli, lo saluto qui dalla tv».

