La deviazione fortuita di Alex Sandro, sul secondo tiro in porta dell'Atalanta nei 90 minuti, diventa l'ennesima occasione persa di una stagione di rimpianti. Al Gewiss la decide il tracciante di Malinovskyi, dopo un primo tempo in equilibrio, una ripresa con la Juve in calo, e i cambi vincenti di Gasp che lanciano l'Atalanta (9 vittorie nelle ultime 10) al terzo posto in classifica, scavalcando proprio la Juve. Battuta in campionato dalla...