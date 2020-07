BERGAMO Semplicemente inarrestabile. L'Atalanta si conferma rullo compressore e piega anche il Napoli che di fatto chiude ogni speranza di rimonta Champions: il 2-0 dell'orchestra Gasperini ricaccia gli azzurri a -15. La vittoria matura in avvio di ripresa: accelerazione poderosa sugli esterni e Napoli incapace di reagire. Le occasioni per riaprire la gara ci sarebbero pure, ma Fabian e Koulibaly sprecano. Pasalic e Gosens, invece, sono implacabili e l'Atalanta si gode un'altra grande vittoria, la settima di fila.

PRIMO TEMPO SENZA ACUTI

L'organizzazione prevale sul guizzo. E' la sintesi del primo tempo tra Atalanta e Napoli. Gattuso conosce molto bene Gasperini: accetta i duelli individuali ma toglie lo spazio ai padroni di casa che così non riescono mai a fare la differenza. Il Napoli si racchiude in un fazzoletto quando attacca la corazzata di Gasperini. Difesa e centrocampo strettissimi, così l'Atalanta va praticamente a sbattere. Zapata finisce nella morsa Maksimovic-Koulibaly, Pasalic si allarga a destra, il Papu arretra e prova a migliorare la qualità della manovra. L'Atalanta ha un leggero predominio senza sfondare mai. Il Napoli prova a verticalizzare in maniera immediata per innescare il tridente. Mertens fa un grande lavoro di sacrificio, così come Insigne, bravo a cercare anche giocate efficaci. Arretra spesso pure Politano che però non si accende mai in fase offensiva. Le occasioni non sono tantissime. Forse la migliore è del Napoli al 15': Fabian trova il varco per il cross giusto, Koulibaly stacca ma non è preciso e il colpo di testa è alto. L'Atalanta risponde con il sinistro da fuori area di Gomez che Ospina riesce a deviare in angolo. Il portiere colombiano si infortuna al 25' sulla punizione dello scatenato Papu: accenna l'uscita, il contatto con Rui e Caldara è fortuito ma si procura un taglio al sopracciglio e quindi lascia il posto a Meret. Il Napoli prova ad uscire negli ultimi minuti anche se non c'è la necessaria precisione per impensierire Gollini.

LA DEA CAMBIA MARCIA

La sensazione positiva lasciata dal Napoli nel primo tempo viene spazzata via dal poderoso avvio dell'Atalanta che mette le cose in chiaro in appena undici minuti. Pressing rabbioso dei padroni di casa e recupero palla più alto. Castagne poi fa la differenza sulla destra e guadagna metri. Saltano i meccanismi tra Insigne e Rui e per il Napoli è notte fonda. Il vantaggio arriva al 3': Fabian perde palla in uscita, Gomez la mette in mezzo per Pasalic che tutto solo in area segna di testa. Gli azzurri barcollano e il colpo del ko è in agguato: ancora azione sulla destra, Castagne trova Toloi, il tiro del difensore brasiliano diventa un assist per Gosens che in area non sbaglia e firma il raddoppio. Gattuso reagisce inserendo Milik e Lozano. Buono l'impatto del messicano che ha vivacità sulla fascia sinistra, l'attaccante polacco, invece, proprio non ingrana e non si fa mai trovare pronto. Il Napoli ha almeno due ghiotte possibilità per riaprire la gara: Fabian fallisce davanti a Gollini, Koulibaly sbaglia di nuovo di testa. L'Atalanta si limita a controllare nel finale e tanto basta ad archiviare un risultato fondamentale. Il Napoli si ferma dopo cinque vittorie consecutive: la Champions ormai è una chimera, l'unico obiettivo può essere la corsa sulla Roma che occupa il quinto posto.

Pasquale Tina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA