La De' Longhi reagisce e vola ai quarti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKET La reazione di Treviso dopo il doppio ko a Trapani non si fa attendere: la De' Longhi domina il quinto e decisivo atto al Palaverde 90-66 e si qualifica per i quarti di finale dei playoff di A2, che assegnano la terza e ultima promozione in Serie A. A spingere la squadra di Max Menetti è il terzo quarto da 33 punti (a 19) sulla spinta delle guardie, con David Logan (24 punti) e Matteo Imbrò (18 e 5 assist) scatenati, mentre i siciliani sono eccessivamente perimetrali (soltanto 19 tiri da due tentati) dimenticandosi spesso dell'ex di...