La data importante è il 22 ottobre, il giorno in cui si svolgerà l'assemblea elettiva della Federazione, che dovrà nominare il nuovo presidente, dopo le dimissioni di Tavecchio a seguito della mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. È passato quasi un anno di liti e di una gestione commissariale discutibile, quella di Roberto Fabbricini, che non ha portato ad una situazione chiara. Per il racconto di quanto accaduto e di quanto potrebbe verificarsi nelle stanze di potere della FIGC bisogna essere espliciti: si scrive gestione...