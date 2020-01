La Dakar trasloca in Arabia: la sfida di Alonso

MOTORI

Niente più Parigi, niente più Dakar, niente più Lima. Al 42° anno la Dakar, il raid più famoso del Mondo, entra nella versione 3.0: dopo l'addio all'Africa, troppo pericolosa anche a causa delle tensioni all'interno di numerosi stati, il rally nel deserto per antonomasia ha lasciato anche il Sud America, abbracciando l'Asia e l'Arabia Saudita. Sarà Gedda, domani, a ospitare il via dell'edizione 2020, che dopo 12 tappe e 7.500 km si concluderà il 17 gennaio - a Qiddiya.

Dopo l'approdo della Formula E, in pista a Riyad (capitale che ovviamente verrà toccata dal raid), la Dakar certifica il ruolo centrale di questa zona del Mondo all'interno dello sport. Un ruolo che verrà sublimato fra meno di tre anni dai Mondiali di calcio disputati nel vicino Qatar. L'edizione 2020 sarà storica non soltanto per il cambio di continente, ma anche per la presenza di un ex iridato della Formula 1. Un fatto più unico che raro.

Fernando Alonso, infatti, ha scelto la Dakar per alimentare la voglia di emulare Michel Vaillant, il leggendario fumetto dedicato al pilota capace di vincere in pista Formula 1 e 24 Ore di Le Mans - così come sui percorsi sterrati. Il 2020 che può regalare allo spagnolo la Tripla Corona dopo i trionfi a Monaco in F1 e alla 24 Ore di Le Mans, manca soltanto la 500 Miglia di Indianapolis inizia con l'inedita sfida della Dakar, da affrontare più con curiosità che con propositi di vittoria.

LA CLASSE NON BASTA

La classe dell'ex ferrarista è indubbia, semmai manca l'abitudine a correre sullo sterrato e in un percorso nel quale servirà orientarsi con il road-book, soprattutto ora che l'organizzazione taglierà gli aiuti legati alla navigazione. «Tagliare il traguardo sarebbe già un grande risultato, dato che soltanto un equipaggio su quattro riesce ad arrivare in fondo» ha ammesso il 38enne della Toyota, assistito da uno specialista come il connazionale Marc Coma, cinque volte vincitore del raid. «Vincere? Non c'è riuscito Sebastien Loeb, il miglior pilota di sempre nel Mondiale rally, figuratevi io che arrivo dalla pista».

Tra le auto, i favoriti sono Nasser Al-Attiyah (il campione in carica, sempre su Toyota) e la coppia X Raid con Stephane Peterhansel, 13 volte vincitore in moto e poi in auto, e l'ex iridato rally Carlos Sainz, padre dell'omonimo pilota di F1. Tra le moto, è caccia alle KTM, imbattute dal 2001, una serie iniziata con Fabrizio Meoni, scomparso poi nel 2005, a conferma di un rally che non perdona nemmeno chi lo ama. Tanto che nel 1986 la Dakar si portò via il suo stesso inventore, Thierry Sabine (nei giorni scorsi la Dakar ha pianto la scomparsa anche di suo padre, Gilbert).

VENETI IN GARA

La curiosità è anche per la presenza di donne in corsa nella Dakar araba. Tre di loro corrono tra le moto, tra loro c'è la campionessa Laia Sanz, altre tre sono nella categoria auto mentre negli SSV gareggia l'esperta toscana Camelia Liparoti, 46 anni. Tra le dune d'Arabia, i 347 equipaggi iscritti (con 557 tra piloti e navigatori) tra auto, moto, quad, camion e SSV schierano un buon numero di italiani, ma nessuno di loro sembra in grado di lottare per il successo. In moto, Jacopo Cerutti e Maurizio Gerini sono i big, il contingente delle due ruote è completato anche da Mirko Pavan, 34enne da Ponte di Piave (Treviso), e Matteo Olivetto, pompiere di Padova. Negli SSV, invece, è presente Elvis Borsoi, da Conegliano. Gli highlights saranno trasmessi sul canale 20 di Mediaset (alle 19) e su Eurosport.

Loris Drudi

