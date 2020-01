La Dakar incorona Sainz e Brabec

MOTORI

QIDDYIA (ARABIA SAUDITA) Se allo spagnolo Carlos Sainz l'edizione 2020 della Dakar ha portato il terzo successo (dopo quelli del 2010 e 2018), per Ricky Brabec la vittoria in sella alla Honda CRF450 è stata la prima di uno statunitense nel famoso rally-raid, quest'anno ospitato in Arabia Saudita.

Un'affermazione molto importante per il marchio giapponese, che in un sol colpo ha spezzato il dominio della Ktm (che durava dal 2001 senza interruzioni) e ritrovato quel primato che mancava da 31 anni. Per la Honda è la sesta vittoria alla Dakar, dopo le cinque in Africa. L'ultima risaliva al 1989 con Gilles Lalay. Era poi tornata alla Dakar nel 2013, dopo un'assenza di 23 anni.

È stata anche la prima volta per Fernando Alonso. L'ex ferrarista, due volte campione del mondo di Formula 1, sì è messo alla prova al volante di una Toyota. Ha chiuso la corsa al tredicesimo posto in classifica generale, con un distacco di 4 ore e 40' dal connazionale. Autore mercoledì scorso di un ribaltamento spettacolare quanto innocuo, lo spagnolo si è detto «molto orgoglioso» di questa esperienza.

L'edizione 2020 passerà purtroppo agli annali pure come quella in cui, a cinque anni dall'ultimo incidente mortale, il tema della sicurezza è tornato alla ribalta dopo il decesso del motociclista portoghese Paulo Goncalves, 40 anni e pilota esperto (era alla tredicesima partecipazione), vittima di una tragica caduta durante la settima tappa. E giovedì è toccato all'olandese Edwin Straver, 48 anni, anche lui caduto in moto. Secondo i media olandesi ha riportato la frattura di una vertebra cervicale ed ora è ricoverato a Riad in gravi condizioni.

Il veterano Sainz, 57 anni, ha ottento in questa edizione quattro vittorie di tappa a bordo della Mini. Dopo 7.800 chilometri tra speciali e trasferimenti, ha preceduto il detentore del titolo, il qatariota Nasser al-Attiyah (Toyota), di 6'21 e il francese Stéphane Peterhansel (Mini) di 9'58.

Nella gara delle moto, Brabec ha preso il comando della classifica generale vincendo la terza tappa a Neom, per non lasciarselo più sfuggire. Con lui sul podio sono saliti il cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) e il detentore del titolo, l'australiano Toby Price (Ktm). Il pilota californiano ha dedicato un pensiero speciale a Goncalves: «Paulo ha fatto parte del team Honda per diversi anni nel tentativo di realizzare il suo sogno. Spero che ora ci guardi e sia felice».

