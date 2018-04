La Cusinato domina i 400 misti, Pellegrini seconda con la 4x100

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOTOA Riccione sono iniziati i campionati nazionali di nuoto, i primaverili. Persino troppo facili per Ilaria Cusinato, vincente sui 400 misti. Per gli azzurri medagliati olimpici e mondiali è solo un test e allora non stupiamoci se Luca Dotto sui 50 stile è secondo, dietro ad Andrea Vergani (Non è più solo una promessa, lo onora il padovano) e se Gregorio Paltrinieri è terzo sui 400, distanza troppo breve, per il campione emiliano. La rassegna vale come trials, di qualificazione agli Europei di Glasgow, dal 3 al 9 agosto. Passano in 11,...