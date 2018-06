La Croazia delle stelle spegne l'Italia Hackett fuori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETLa Croazia rimane la bestia nera dell'Italia e a Trieste infligge a Meo Sacchetti la prima sconfitta alla quinta gara da ct (72-78). In più l'Italia perde Daniel Hackett: l'unico big, viste le assenze di Belinelli, Gallinari, Datome, Melli e Gentile, esce per distorsione alla caviglia destra al 4'. L'Italia in versione operaia ci prova ma nulla può contro la Croazia che ritrova le stelle Nba come Bojan Bogdanovic, decisivo con 26 punti e 15-17 ai tiri liberi, davanti alla leggenda Toni Kukoc. E' grazie a lui che i croati vanno a +17...