Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CRISITORINO Una Juve da campionato e una Juve da Champions, questa è una differenza che non può esistere, secondo Massimiliano Allegri. «Non è che dopo la vittoria per 4-2 contro lo Zenit siamo diventati tutti fenomeni - ci tiene a precisare l'allenatore - e in serie A siamo ancora molto indietro in classifica: dobbiamo mantenere i piedi ben saldi a terra, c'è da stare zitti e pedalare».Nello scorso turno, dopo il ko di Verona, le...