LA CRISI

TORINO In casa Juventus non tornano i conti. «Abbiamo raccolto solo due punti su 15 a disposizione con le piccole, non è possibile» dice Massimiliano Allegri ricordando i tanti, troppi passi falsi commessi in stagione contro squadre nettamente inferiori, almeno sulla carta. Verona, Udinese, Sassuolo, Empoli e Venezia: questi i giri a vuoto citati dall'allenatore, che oggi è atteso dall'esame contro il Bologna di Mihajlovic. «Viene da due sconfitte ma non sarà facile, segna molto nei secondi tempi e questo vuol dire che è in buona condizione fisica e mentale» spiega il tecnico alla vigilia della trasferta in Emilia.

Ma l'importante è guardare in casa propria, con la solita calma che contraddistingue il toscano: «Abbiamo davanti a noi 21 partite per sistemare il campionato - l'analisi di Allegri - e adesso dobbiamo concentrarci sulle prossime due: l'obiettivo è arrivare al 6 gennaio nel migliore dei modi perché appena riparte la stagione avremo subito tanti scontri diretti, la finale di Supercoppa contro l'Inter e poi riprenderemo il cammino in Champions». Intanto, però, c'è un piccolo aspetto che fa pensare positivO: «Abbiamo recuperato sei punti al Napoli, ora vediamo a quanti riusciremo a girare perché non ho ancora pensato a una quota per il quarto posto» spiega Allegri.

Resta sempre il problema dei gol segnati, con la Juve che ha soltanto il tredicesimo attacco più prolifico del torneo: «Lavoriamo su questo, facciamo fatica a realizzare quanto creiamo ma è importante migliorare con serenità: nel calcio i momenti di difficoltà vanno affrontati senza allarmismi». Un aiuto potrebbe arrivare dal mercato? «Non ha senso parlarne, non è la finestra di gennaio che risolve ciò che dobbiamo risolvere - il punto di vista dell'allenatore - e dobbiamo lavorare sulla rosa che è ottima: ogni giorno parlo e valuto con la società, sono loro che si occupano di queste cose, ma l'importante è essere più cinici davanti alla porta avversaria perché se tieni troppo aperte le partite poi rischi di subire al primo tiro».

MCKENNIE RECUPERATO

La coppia offensiva per Bologna non è definita, l'unica certezza è l'assenza di Dybala: «Non sarà a disposizione, anche se a livello di risonanza non è emerso nulla c'è qualche rischio e vedremo se riuscirà a recuperare in vista della sfida di martedì contro il Cagliari». Niente Joya, il ballottaggio per affiancare Morata è sempre quello tra Kean e Kaio Jorge, mentre Kulusevski partirà dalla panchina: «Non ha i novanta minuti nelle gambe perché dopo l'operazione ha perso un po' di peso essendo stato senza mangiare, averlo a disposizione è già importante perché sarà un cambio utile» le condizioni dello svedese spiegate da Allegri. Oggi al Dall'Ara ci sarà anche Cuadrado come esterno basso, Pellegrini resta in vantaggio su Alex Sandro, con Locatelli e Bentancur coppia di centrocampo dovrebbe agire anche il recuperato McKennie. Ieri, intanto, le Women hanno centrato l'impresa di superare il girone: «Ci tengo a far loro i complimenti, le donne e gli uomini almeno in Europa si sono comportati bene» dice il tecnico sulla squadra di Montemurro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA