Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CRISILa Juve corre ai ripari, costretta a rivedere le sue strategie di mercato dopo l'addio di Ronaldo e i 5 punti in meno dell'Inter in classifica. Sono giorni frenetici alla Continassa con diverse operazioni in ballo e un mercato ancora da completare prima della deadline del 31 agosto. Il ko contro l'Empoli ha fatto parecchio rumore e ha inevitabilmente accelerato alcune operazioni in entrata. La squadra non è considerata completa e in...