LA CRISI DI VITTORIE PESA ITALIA, QUANTO MI COSTI

RUGBYNel 2017 l'unica vittoria dell'Italia su undici partite, 19-10 contro le Figi a Catania, è costata al rugby italiano 2.839.261,66 euro solo di «staff tecnici sanitari impiegati dalla struttura federale di alto livello di sviluppo». Tradotto: di compensi per la struttura dove c'è al vertice il ct Conor O'Shea. Nel 2018 le vittorie sono raddoppiate (Giappone, Georgia) e il costo dimezzato. Ma resta sempre alto in rapporto ai risultati. Soprattutto se confrontato con i pochi soldi che girano (o non girano proprio) nell'attività di base,...