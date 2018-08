CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CORSA(bt) Lo scorso anno Elia Viviani perse il titolo per una questione di centimetri a vantaggio di Alexander Kristoff, una delusione che si portò dietro a lungo. Ora il velocista veronese ci riprova per mettere un ulteriore tassello su una stagione favolosa, con le 4 tappe e la maglia ciclamino al Giro d'Italia, il titolo italiano, le 14 vittorie complessive, l'oro e l'argento su pista ottenuti la scorsa settimana. Non sarà comunque una passeggiata, anzi, in quanto oggi agli Europei su strada ci sarà anche Peter Sagan; dopo tre maglie...