LA CORSA AI MONDIALI(ld) Prima che per il campionato, il basket italiano sarà sotto i riflettori per le attività della nazionale di Meo Sacchetti, che sabato si radunerà a Pinzolo per iniziare a preparare i match delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di Cina contro Polonia (14 settembre a Bologna) e Ungheria (tre giorni più tardi a Debrecen). Gli azzurri si alleneranno a Carisolo, prima di volare ad Amburgo dove il 7-8 settembre disputeranno il torneo con Repubblica Ceca, Germania e Turchia. Stabilito il calendario, restano i dubbi sui...