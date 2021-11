Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN CAMPOPRAVISDOMINI La Cordenonese 3S passa sul campo del Pravis.Quando la partita sembrava incanalarsi verso un pareggio tutto sommato giusto, ecco la beffa della domenica: doppia traversa dei padroni di casa, ripartenza degli ospiti, conclusione defilata e vittoria in zona Cesarini.Una beffa bella e buona per gli 11 di mister Piccolo che, di fronte alla terza forza del campionato di Seconda categoria, non hanno per nulla sfigurato. Anzi...