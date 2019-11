La Coppa riparte dalla Finlandia: lo slalom azzurro vuole rinascere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCILEVI (FINLANDIA) La Coppa del mondo di sci alpino riparte dalla Finlandia. Dopo l'esordio austriaco in gigante a Soelden ed una lunga pausa, il circo bianco fa tappa a Levi, in piena Lapponia oltre il circolo polare artico, per un week end che vedrà protagonisti donne (oggi) e uomini (domani) nello slalom speciale. Soprattutto per l'Italia - ex paese di grandissimi slalomisti - sarà la prima occasione per dimostrare che, anche ricorrendo a nuovi tecnici, si sta perlomeno imboccando la strada della rinascita in questa disciplina tecnica....