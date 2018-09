CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA COMPETIZIONEBOLOGNA Finalmente l'Italia si riaffaccia in campo per i 3 punti. Magari non più triste come all'inizio dell'estate, quando la nostra nazionale si è ritrovata a guardare il mondiale in tv dopo 60 anni: il flop di novembre nel playoff contro la Svezia che ci negò il pass per la Russia è ormai in archivio. Inutile piangersi addosso a oltranza. Ma sicuramente gli azzurri di oggi sono meno forti di prima. Il ranking Fifa è inequivocabile: 21° posto. Mai sono stati così in basso. Lì l'ha lasciati Ventura. Ora, con Mancini in...