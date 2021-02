VOLLEY FEMMINILE

SCANDICCI (FIRENZE) Le pantere festeggiano la 50. vittoria consecutiva che permette di guardare con ottimismo al ritorno dei quarti di Champions, ma il successo strappato in extremis e in rimonta al PalaRialdoli ha dimostrato che la netta superiorità fino all'altro ieri dimostrata tanto in Italia quanto in Europa non serve a nulla se non si approccia al meglio ogni partita, soprattutto nelle imminenti fasi cruciali della stagione. Mai come ieri l'Antonio Carraro Imoco, di cui Il Gazzettino è media partner, è andata vicina alla prima sconfitta stagionale a causa dei tanti errori inanellati e di un atteggiamento meno gagliardo del solito. Il primo tie-break giocato dal 12 dicembre 2019 e vinto, con tra set su cinque finiti ai vantaggi, grazie a una buona dose di killer instinct deve fare al tempo stesso gioire e riflettere la truppa gialloblù.

LA PARTITA

Nel piccolo impianto scandiccese, per la prima volta sede di un quarto di Champions, Santarelli sceglie la formazione standard con l'unica eccezione di Butigan al posto di De Kruijf, rimasta in tribuna sabato per un affaticamento. Sestetto delle grandi occasioni anche per Barbolini. L'avvio tambureggiante delle toscane sorprende le pantere, che si trovano a inseguire le avversarie complice un attacco che non funziona come al solito. De Gennaro sembra un portiere più che un libero, presa di mira com'è dalle bombe della Savino. In posto 4 le cose non vanno come desiderato e Santarelli avvicenda Sylla con Adams: succederà altre volte, anche a parti invertite, nel prosieguo di un match subito in salita per le pantere che cedono il primo set sotto i colpi di Stysiak e Vasileva. Anche Butigan fatica a ingranare (il suo primo tempo murato sul 5-7 è un po' lo specchio della sua partita) e a metà del secondo set verrà rilevata da una De Kruijf non al meglio ma comunque capace di intimidire le padrone di casa più della croata. In realtà la migliore muratrice delle ospiti è Egonu, che nonostante qualche sbavatura qua e là confermerà per l'ennesima volta di essere una top player planetaria. Tra errori e prodezze il finale di secondo set è un romanzo, con le pantere che rischiano di ritrovarsi sotto 0-2 e invece con Hill, e la collaborazione di un videocheck che smentisce la chiamata pro Scandicci dell'arbitro, trovano una sudatissima parità. Si riparte con Scandicci che conferma quanto di buono mostrato finora: 4-0 per le toscane e Santarelli ferma il gioco, riproponendo poi Adams. Un murone di De Kruijf condito da un'esultanza forse sopra le righe dell'olandese accende gli animi: Malinov si becca un giallo. Egonu macina punti, Stysiak si inceppa ma ciò non basta a Scandicci per arrendersi: quando Conegliano è a tre punti dal sorpasso gli errori prendono il sopravvento un po' ovunque. Stysiak sembra stare male ma rimane in campo e firma il 2-1. L'Antonio Carraro Imoco finisce ancora sotto nel quarto (6-10) ma trova la forza e il fosforo per prolungare la partita al tie-break, una parola sconosciuta in casa gialloblù dal dicembre 2019. Pantere ancora alle corde nel quinto (6-10); una magia di Wolosz (veronica nell'angolino spalle alla rete su un pallone che sembrava fuori misura) non impedisce a Scandicci di avere due matchball ma prima Sylla e poi Folie sono bravissime ad annullarli. Il muro di Miriam manda Wolosz alla battuta e il suo ace su Merlo chiude, dopo 143 minuti, la partita più difficile e sudata della stagione gialloblù, che riprenderà già dopodomani a Chieri per l'ultima di regular season.



