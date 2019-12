La Cina censura Özil Arsenal oscurato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Niente diretta, siamo cinesi. Il big-match della 17ª giornata del campionato inglese tra Arsenal e Manchester City non è stato trasmesso dalla tv di stato di Pechino che detiene i diritti del torneo per ritorsione nei confronti di Özil, centrocampista dei Gunners dal rendimento incostante ma dalle idee chiare in materia di diritti delle minoranze. Un suo tweet di dura condanna alla vessazione degli Uiguri, popolazione musulmana dello Xinjiang (provincia nord-occidentale della Cina), definiti «guerrieri che resistono alla persecuzione» non...