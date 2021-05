Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CERIMONIAVICENZA Una piazza e una statua per Paolo Rossi. Come nella migliore tradizione degli stadi inglesi. Come probabilmente non esiste in Italia. Escluso il cambio di nome per lo stadio, infatti, Vicenza ricorda Paolo Rossi intitolandogli il piazzale di fronte al Romeo Menti, il suo stadio, quello in cui ha giocato centinaia di partite portando il Real Vicenza a sfiorare lo scudetto nel 1978. È quello stesso stadio, trasformato in...