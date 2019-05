La carica di Sylla: «Ora sul tetto d'Europa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYCONEGLIANO «Un treno come quello dell'Imoco non passa spesso, perciò l'ho preso al volo». Così parlò Miriam Sylla, migliore schiacciatrice del mondiale 2018 con l'Italia, presentandosi ai tifosi di Conegliano lo scorso ottobre. Ieri, non in treno ma in aereo, Sylla e le sue compagne hanno raggiunto Berlino dove domani alle 16 contenderanno all'Igor Gorgonzola Novara la Champions League. Quella che andrà in scena alla Max Schmeling Halle sarà l'ottava sfida stagionale tra venete e piemontesi: Conegliano conduce fin qui per 5...