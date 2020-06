LA CAPOLISTA

TORINO Nello strano calcio che riparte dopo l'emergenza Covid-19 il mercato si mischia al campo quando è ancora tutto in ballo, con effetti dirompenti dal punto di vista finanziario (in positivo) e tecnico (in negativo).

Pjanic e Arthur, infatti, hanno risollevato i bilanci delle rispettive società, ma rimarranno dove sono fino a fine stagione, affrontando un lunghissimo e inedito addio, con la mente già proiettata al futuro e il rischio, nel presente, di incroci imprevisti in Champions. Dalle cifre si capisce perché Barcellona e Juventus avevano fretta di chiudere entro il 30 giugno: Arthur è stato valutato 72 milioni (più 10 di bonus) e ha firmato un quinquennale (con stipendio da 5 a 7 milioni), mentre gli spagnoli si sono assicurati Pjanic per 60 milioni, più 5 di bonus, generando, per la Juventus, un effetto economico positivo di circa 41,8 milioni di euro, seconda plusvalenza più alta della presidenza Andrea Agnelli, dopo Pogba. Un'occasione irripetibile, con buona pace di Sarri che probabilmente avrebbe preferito un Pjanic con pochi grilli di mercato in testa.

IL TWEET

«Ringrazio per il grande interesse la Juventus il messaggio social di Arthur -. So di entrare a far parte di un grande club. Ora concentrati sul presente, abbiamo obiettivi importanti a Barcellona e continuerò fino alla fine dando tutto: per i miei compagni di squadra e tutti i fan».

Nessun accenno a società e allenatore, visto un rapporto ultimamente ai minimi termini, mentre l'addio di Pjanic è decisamente più emozionale. «Sono arrivato quattro anni fa per provare a vincere tutto, accanto a grandissimi campioni coi quali sono maturato come uomo e padre. Ora però abbiamo poco tempo da perdere e molto da andare a vincere fino al termine delle stagione».

Maurizio Sarri intanto si coccola il bosniaco fino all'ultimo. «La sua è una carriera straordinaria, gli piace giocare a calcio, è serio e intelligente: non vedo la possibilità che non dia il 101% da qui alla fine». Ci sarà tempo per studiare Arthur. «Questi due ragazzi per due mesi dovranno giocare nelle rispettive squadre, è bene che si concentrino sul presente, non su quello che faranno a settembre. Lasciamo perdere le valutazioni, le farà qualcuno dello staff».

Prima del Genoa c'è ancora tempo per celebrare i rinnovi delle colonne Buffon e Chiellini, fino al 2021. «Non so se Gigi giocherà a Genova, ma sono sicuro che conquisterà il record di presenze in A». Infine il Genoa, per rispondere alla Lazio e mettere pressione sull'Inter. «Al Ferraris è difficile per tutti, come contro tutte le squadre che giocano per la salvezza».

Alberto Mauro

GENOA (3-5-2):Perin, Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca; Iago Falque, Sanabria All. Nicola

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; Benatancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA