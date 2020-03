La bici l'ha scoperta da bambino perché era troppo esuberante. Aveva iniziato con il ciclocross ma il freddo, il fango e la pioggia non erano per lui e così ha incontrato la strada e poi la pista, diventando l'uomo dei record, che ora sogna la medaglia olimpica (allarme coronavirus permettendo). Lui è Filippo Ganna, 23 anni, piemontese di Verbania, che venerdì sera ai Mondiali di pista di Berlino, ha fatto segnare il record del mondo e conquistato l'oro nell'inseguimento individuale.

È il suo quarto titolo mondiale. Che effetto le fa entrare nella storia di questo sport?

«Sono felicissimo, so di aver fatto una grande impresa, ma non mi sento cambiato. Penso di aver fatto il mio lavoro e di averlo fatto bene ma ora si volta pagina».

Ha abbassato il record del mondo a 4'01934 in qualificazione: in finale ha provato a migliorarlo ancora?

«No. Ho voluto godermi la finale. Venivo dal quartetto e c'era anche un po' di stanchezza».

Lei ha detto che il suo sogno è sempre stato vincere una medaglia alle Olimpiadi. A causa del coronavirus potrebbe saltare l'appuntamento con Tokyo. Come lo vivrebbe?

«Le Olimpiadi le ho sempre sognate fin da bambino ed Elia (Viviani, ndr) quando ha vinto a Rio nell'omnium mi ha fatto vivere emozioni straordinarie. Certo sarebbe una delusione per me, ma penso che non dobbiamo essere noi a decidere su questo argomento. La salute della gente deve venire sempre al primo posto e se non dovessi correre a Tokyo, continuerei a prepararmi per il prossimo appuntamento».

Tornando al Mondiale, a chi dedica la medaglia?

«A Villa il nostro tecnico, devo dire grazie lui se oggi sono diventato un campione della pista. Quello che fa per noi ragazzi è straordinario».

Prima ha parlato di Viviani: quanto è stato importante nella sua formazione di atleta?

«Per me è un mito, ricordo ogni attimo della sua gara olimpica. Per me è stato uno stimolo importante un esempio da imitare. È come un fratello maggiore».

Dice speso di avere altri fratelli, chi sono?

«I ragazzi del quartetto. Viviamo come una famiglia, abbiamo un legame speciale e lavoriamo insieme da tanti anni. E abbiamo un grande sogno in comune: andare alle Olimpiadi e vincere».

Quali saranno i suoi prossimi impegni sportivi?

«Sarò sicuramente a Larciano con la nazionale e poi correrò la Tirreno-Adriatico una corsa che mi piace tantissimo e finirò la prima parte della stagione con le classiche».

Le piacerebbe correre il Tour o il Giro?

«Sicuramente il Giro d'Italia perché è la corsa che ogni italiano ama».

Ogni anno si migliora, fin dove vuole arrivare?

«Non lo so ma vorrei vincere una classica, provare a fare il record dell'ora e conquistare una tappa in un grande giro magari sulle mie strade».

