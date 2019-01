La bellunese De Silvestro domina nello sci alpinismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(bt) L'influenza non ha fermato Alba De Silvestro. Anzi, la ventitreenne di Padola di Comelico ha ottenuto il primo successo nella Coppa del Mondo di sci alpinismo in occasione della prova individuale disputata a Font Blanca, nel Principato di Andorra, sede classica del circuito. «Lunedì e martedì avevo la febbre, mercoledì durante il viaggio stavo ancora male e giovedì la situazione non è cambiata molto - racconta l'azzurra del cs Esercito, terza in CdM nella passata edizione -. Venerdì ho fatto la prima sciata e avevo sensazioni da...