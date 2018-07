LA BELLA SVEZIA ALL'AVVENTURA `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SORPRESANon è una favola, non è Cenerentola. Non è bella, è fastidiosa, ma merita comunque i complimenti questa Svezia. Ancora in corsa, ancora avanti in questo mondiale. A San Siro aveva fatto fuori l'Italia e sembrava un oltraggio l'eliminazione, adesso la formazione di Anderson raggiunge addirittura i quarti, dopo 14 anni, e magari per noi sarà una magra consolazione. Invece a San Pietroburgo ballano, nemmeno fossero brasiliani, i tifosi in maglia gialla, perché la loro Nazionale ieri ha eliminato anche la Svizzera. Basta una rete...