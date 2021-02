(a.li.) Si riparte. L'Italia apre oggi all'Olimpico di Roma, contro la superfavorita Francia, il ventiduesimo 6 Nazioni. Un Torneo che da 5 anni è diventato un calvario. Cinque filotti di sconfitte, altrettanti Cucchiai di legno. L'obiettivo è tornare a una vittoria, non importa come. Ma le partite meno complicate sono attese con i venti di marzo quando gli azzurri ospiteranno il Galles (reduce da un anno da incubo) per chiudere poi a Edimburgo con la Scozia.

La Francia candidata alla vittoria finale assieme all'Inghilterra detentrice del titolo (Irlanda terzo incomodo) si presenta con la miglior formazione possibile e un paio di assenze importanti: l'apertura Ntamack e il centro Vakatawa. L'Italia schiera una squadra giovanissima a causa di un ricambio generazionale complicato: dei 15 titolari, solo Bigi (32) e Negri (28) hanno più di 11 presenze. «Abbiamo bisogno di guardare al futuro - dice il ct Franco Smith -. Il vero avversario siamo noi stessi. Se vogliamo continuare nel percorso di crescita dobbiamo guardare prima in casa nostra».

Nei limiti del possibile il ct cerca di dare fisicità e intensità alla squadra. In una mischia orfana di Polledri e Steyn, punta sui piloni del Benetton Riccioni e Traorè, ha inserito Sisi in seconda linea accanto a un ruspante come Lazzaroni e affidato la maglia numero 8 al ventiduenne Michele Lamaro, promessa del rugby italiano ma con scarsa esperienza nel ruolo. Nella linea dei terquarti debutta un placcatore come Brex, estremo sarà Trulla, un ragazzo di grandi mezzi ma che gioca nel Top 10. La maglia numero 9 sarà sulle spalle del talentino italo-gallese Varney, 19 anni appena, che a Gloucester è ancora riserva.

ITALIA: 15 Trulla; 14 Sperandio, 13 Zanon, 12 Brex, 11 Ioane; 10 Garbisi, 9 Varney; 8 Lamaro, 7 Meyer, 6 Negri; 5 Sisi, 4 Lazzaroni; 3 Riccioni, 2 Bigi (c), 1 Traoré. A disposizione: 16 Lucchesi, 17 Fischetti, 18 Zilocchi, 19 Cannone, 20 Ruzza, 21 Mbandà, 22 Palazzani, 23 Canna. All.: Smith.

FRANCIA: 15 Dulin; 14 Thomas, 13 Vincent, 12 Fickou, 11 Villiere; 10 Jalibert, 9 Dupont; 8 Alldritt, 7 Ollivon (c), 6 Cretin; 5 Willemse, 4 Le Roux; 3 Haouas, 2 Marchand, 1 Baille. A disposizione: 16 Bourgarit, 17 Gros, 18 Aldegheri, 19 Taofifenua, 20 Jelonch, 21 Serin, 22 Carbonel, 23 Penaud. All. Galthié.

Arbitro: Carley (Inghilterra)

In tv: 15,15 Dimax canale 52 e Discovery

