CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VERDETTOTanta attesa per nulla. Se ne lava le mani, si dichiara incompetente, il Collegio di garanzia. Così salva il Commissario straordinario Fabbricini e la sua Serie B a 19 squadre. Poco importa che possa sembrare un escamotage di forma suggerito dall'alto: la B resta a 19 squadre, nessun ripescaggio per Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania, Novara ed Entella. «Ora il campionato può continuare, con una riduzione degli organici che, aldilà delle proporzioni, vuole essere una prima pietra di un cambiamento di un sistema diventato in...