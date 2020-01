La 500 di Balo finisce contro il marciapiede: polverone web

MINI INCIDENTE

BRESCIA Ancora lui,Supermario? Stavolta no. Si è trattato di un falso allarme. Quello capitato a Mario Balotelli al rientro dal veglione di Capodanno è stato solo un mini-incidente che all'alba ha visto coinvolta l'auto dell'attaccante guidata da un amico. La notizia ha scatenato i social generando una fake news sul web e un piccolo polverone. I fatti raccontano che, intorno alle 6, la Fiat 500 Abarth dell'attaccante del Brescia alla cui guida c'era un amico (l'atleta era passeggero), in un momento di disattenzione dell' automobilista è andata a urtare con le ruote un marciapiede: la vettura è rimasta fuori uso. Il tutto a pochi metri da casa di Balotelli da dove, una volta arrivato a piedi, il giocatore ha incaricato una persona di chiamare il carro-attrezzi per la rimozione.

Nel frattempo in rete ha cominciato a diffondersi la notizia di un incidente vero e proprio occorso a Supermario e, a corredo di tale falsa notizia, sono state postate immagini di una Ferrari semi-distrutta. In realtà le foto si riferiscono a un incidente avvenuto due giorni fa nella zona di Desenzano del Garda: al momento di quello schianto il giocatore si trovava tra l'altro in ritiro a Roma con il Brescia.

