La 4X400 è un lampo agli Europei e l'Italia sfiora il podio per Nazioni

ATLETICA(v.z.) Da 20 anni l'Italia non faceva tanto bene in Coppa Europa: è quarta, a 0,5 punti dalla Francia e 1,5 dalla Germania. I 316 punti conquistati dal ct La Torre rappresentano il miglior risultato in un campionato d'Europa. A Bydgoszcz, in Polonia, arrivano 4 ori: dopo Re e Crippa (sabato nei 400 e nei 5000) ieri ecco Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli e la 4x400 con la gran rimonta di Davide Re in 4. frazione.L'Italia partiva dal terzo posto di sabato e ieri ha visto la sorpresa della ligure Bogliolo, sugli ostacoli alti, 1287,...