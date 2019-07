La 4x200 sfiora il podio, Panziera in finale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOTOGWANGJU Una magnifica staffetta 4x200 sfiora il colpaccio; porta il limite italiano sul 7'0201 e resta fuori dal podio per tre centesimi. Filippo Megli, Gabriele Detti, Stefano Ballo e Stefano Di Cola nuotano al meglio delle loro possibilità, si mettono alle spalle la Gran Bretagna campione del mondo e d'Europa (che apre con Duncan Scott in 1'4491; quinta in 7'0204) e la Cina di Sun Yang (7'0474); quasi sgambettano gli Stati Uniti trascinati dalle frazioni lanciate di Blake Pieroni (1'4498) e aggiornano i record italiani succedendo al...