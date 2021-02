IL DOPOGARA

SCANDICCI (FIRENZE) È servito dell'incitamento extra da parte di coach Santarelli per mettere la firma sulla gara di andata, incitamento in cui rientra anche un emblematico «cosa stiamo aspettando» quasi disperato rivolto alle sue atlete in inglese durante un time-out. La soddisfazione a fine partita però c'è tutta: «È stata una vittoria molto molto importante, che secondo me vale quasi doppio, per come è arrivata. Abbiamo sofferto tanto e non abbiamo giocato una buona partita, ma bisogna fare i complimenti a Scandicci per l'ottima gara giocata». Le padrone di casa hanno messo parecchio in difficoltà le pantere col servizio e anche su azioni lunghe. Una nota interessante: la Savino del Bene ha paradossalmente messo a segno 4 punti in più rispetto alle campionesse del mondo: 120 contro i 116.

«Abbiamo sbagliato tantissimo - continua il coach gialloblu -. I tre set che abbiamo vinto sono arrivati soffrendo moltissimo e giocando di squadra. Sono molto contento per la prestazione generale, perché se in una giornata così storta riusciamo a vincere una partita qui a Scandicci contro una squadra che si è espressa ad altissimi livelli giocando di carattere, ha valore ancora maggiore: sono orgoglioso di questo gruppo per come ha sofferto e per come ha lavorato».

Non sono solo stati i 38 punti di Paola Egonu (47% in attacco e 6 muri) a portare alla vittoria Conegliano. Lo sforzo complessivo è stato evidente e ha fruttato al termine di una prestazione altalenante il 58% di positività nel fondamentale di ricezione e il 39% in quello di attacco, con 18 muri caduti nel campo di Scandicci, insieme a 6 ace.

SETTIMANE DIFFICILE

Il coronamento di una serata difficile ma in cui sono apparsi evidenti tutti i sacrifici fatti in precedenza. «In queste settimane abbiamo lavorato con un po' di problemini - conclude Santarelli -. Ma tutto lo staff e tutta la società si sono adoperati per arrivare al top in questi momenti. Siamo stati abbastanza sfortunati, ma tutti hanno lavorato per permettermi di avere la squadra al top e per questo li ringrazio per il lavoro fatto in questi giorni, anche se la strada è ancora lunga».

BARBOLINI

Da Scandicci arrivano le parole di coach Barbolini, che ha guidato la sua squadra verso un quinto set che mancava da tempo alle pantere, portandole a giocare con grande spirito, che non ha ceduto nemmeno nei momenti di maggiore tensione. I numeri della squadra di casa parlano chiaro: 10 muri messi a segno, 7 ace, 67% di ricezione positiva (44% perfetta) e 42% di attacchi efficaci. «Penso che abbiamo giocato una delle migliore partite dell'anno - commenta - Conegliano non andava al tie-break da tempo, ma non è bastato ed è un peccato, perché abbiamo giocato i set molto bene, anche quelli dove eravamo avanti. Dobbiamo guardare le cose positive, visto che all'inizio era difficile pronosticare una partita così tirata. C'è rammarico perché ce la siamo giocata fino all'ultimo e ce la siamo meritata».

Maria Scarogni

