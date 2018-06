L'URAGANO È HURRIKANE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIO/1Dolce è la sera russa di Volgograd, per gli inglesi, rinfrescata da uragano venuto da Walthamstow. Perché Harry Kane, l'hurricane, ha salvato i Leoni da una trappola grande come la paura di deludere. Ha firmato i due gol decisivi, ha offerto una prova ricca di generosità e ha guidato in porto la grande nave del ct Southgate. E così la Tunisia ha dovuto (meritatamente) chinare la testa davanti al correre della nazionale inglese: che, a pensarci, è sembrata finora una delle migliori dell'intera rassegna. Il tecnico ha...