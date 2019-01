L'UOMO CHE SCONFISSE IL GELO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDAPADOVA L'uomo delle sfide estreme ha sfidato e vinto anche il grande freddo, correndo per quattro ore a una temperatura di -52,6° e coprendo la distanza di 39 chilometri e 120 metri che separa due sperduti villaggi nel cuore della Siberia, Tomtor e Oymyakon, in Jacuzia.Paolo Venturini, padovano di 50 anni, sovrintendente della Polizia di Stato e tecnico del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, ha compiuto questa nuova impresa, mai riuscita a nessuno. Anzi, mai pensata, prima di lui, da nessuno. Per mettere una nuova gemma nel grande album...