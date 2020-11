(ld) L'attacco di Venezia e la difesa di Schio. Nel duello al vertice della A1 femminile, Umana Reyer e Famila restano fedeli ai rispettivi punti di forza per mantenersi in quota. L'imbattuta Venezia, in attesa di ritrovare coach Giampiero Ticchi, domina contro Ragusa, un 92-65 caratterizzato dall'apporto in area di Petronyte (20 punti e 12 rimbalzi) ma anche Fagbenle (10) e Bestagno (12). Ma nel decisivo break di 23-0 che vale il +20 dopo soltanto sei minuti, pesano anche i canestri da fuori di Anderson (16), Carangelo (14) e Attura (11). Il successo qualifica l'Umana Reyer per le Final Eight di Coppa Italia. Schio è a -4 dalla capolista Venezia, ma ha una partita in meno: il secondo posto virtuale viene mantenuto grazie al +20 sul campo di San Martino di Lupari (56-76). Achonwa (18 e 12 rimbalzi) e Gruda (17) simboleggiano il predominio d'area del Famila, Sottana (18) invece segna dal perimetro. Debutto da 5 punti e 5 assist per la belga Kim Mestdagh. Per il Fila, l'ex di turno Anderson (11) è l'unica in doppia cifra, mentre Fogg saluta dopo una prova da 8 punti. Schio lascia il campionato per qualche giorno, visto che ieri il Famila ha viaggiato alla volta della Spagna, dove a Girona è protagonista della prima bolla di Eurolega sfidando Ekaterinburg (domani), Riga (giovedì) e Girona (venerdì). I ritorni in gennaio, le prime due del girone andranno ai quarti di finale. A -2 da Venezia c'è la Virtus Bologna, che batte il fanalino di coda Battipaglia (102-69). La V nera vuole alzare l'asticella: confermato l'interesse per una giocatrice italiana per il settore lunghi. Al quarto posto c'è Costa Masnaga, che supera Sassari 76-57 con 36 punti della non ancora sedicenne Matilde Villa. A cui risponde, dalla A2, la compagna delle Nazionali giovanili Carlotta Zanardi, classe 2005 che realizza 35 punti.

