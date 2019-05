L'Umana non sbaglia: si porta 2-0 su Trento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETLa difesa dell'Umana Reyer è padrona della serie contro Trento: il 2-0 di Venezia, grazie al 69-51 di gara2, è propiziato da una retroguardia che in due partite ha tenuto gli avversari al 31% al tiro (necessari 75 minuti per superare quota 100 punti complessivi!). Come in gara1, la Reyer va in fuga con l'impatto di Vidmar (11 punti), Daye (15), Cerella e De Nicolao. Con loro arriva il 34-20 del 18', vantaggio che Venezia difende nella ripresa, toccando il 69-48 al 39' con Bramos (12) e Daye. Sul 2-0, la serie va a Trento con la...