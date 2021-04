Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Serata di playoff e possibili verdetti, l'Umana Reyer cerca il pass per la semifinale scudetto. Superata 78-58 in Lombardia la Limonta Costa Masnaga in gara1, stasera (ore 19.30) al Taliercio le orogranata proveranno a chiudere già i conti. Sulla carta Venezia non dovrebbe incontrare particolari problemi visto anche l'andamento dei 40' di venerdì scorso nei quali l'Umana, pur senza brillare anche per le scorie mentali portatasi dietro dalla...