(ld) Venezia grandi numeri: dieci, come le vittorie in altrettanti turni di campionato, quaranta come i punti di scarto rifilati a Vigarano, manca soltanto quota 100 per un punto (59-99). In attesa del ritorno di Giampiero Ticchi in panchina, l'Umana Reyer domina grazie al gioco d'area, con le doppie doppie di Petronyte (19 punti e 11 rimbalzi) e Bestagno (20 e 10 rimbalzi), e con la stessa Fagbenle protagonista (12) e di nuovo al top. L'Umana Reyer fa il vuoto sin dall'avvio con il break di 12-0 che porta al 13-26 grazie anche alle triple di Carangelo. La prima inseguitrice resta la Virtus Bologna, che a Broni ottiene un successo comodo (59-81) con 26 di Bishop e si conferma a -2 dall'Umana Reyer, contro cui lo scontro diretto sarà all'ultimo turno d'andata, il 30 dicembre. Schio, terza a -6 dalla vetta ma con due gare disputate in meno, può rispondere domani alle 17 contro Sesto San Giovanni: il Famila è reduce dalla parentesi spagnola a Girona, per la bolla dell'Eurolega femminile, nella quale Schio ha vinto una gara su tre contro Riga (ko contro Ekaterinburg e Girona). In questo modo, nel girone di ritorno, in gennaio forse proprio a Schio, sarà decisiva la sfida contro le spagnole, che dovranno essere sconfitte con almeno cinque punti di scarto. Bel successo per San Martino di Lupari a Campobasso (49-70). Il Fila passa con i 21 punti a testa di Anderson (con anche 11 rimbalzi) e Filippi. San Martino di Lupari sale all'ottavo posto, in un gruppo di media classifica in cui tante squadre hanno sfide da recuperare, a cominciare da Ragusa e Sesto San Giovanni (ben tre match a testa). Al quarto posto c'è Empoli, che sogna ma domenica prossima avrà l'esame più difficile in casa di Venezia: le toscane vincono a Sassari (67-77).

