L'Umana capolista solitaria, il Fila mette paura a Ragusa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A1 FEMMINILEIl massimo campionato donne ha consumato ieri la giornata n. 17 con due delle tre formazioni venete in campo, con esito contrastante. L'Umana Venezia è passata a Vigarano 81-73 per conquistare il solitario comando della classifica sul Famila Schio che ha riposato. Il team campione d'Italia in carica avrebbe dovuto ospitare il Dike Napoli che si è ritirato a fine gennaio. Il Fila San Martino, da quinto della classe, ha ceduto con onore 69-64 a Ragusa contro il Passalacqua che ha agganciato (con una partita in più e gli scontri...