L'ultimo traguardo di Luca guida dello sport veneziano

IL LUTTOMESTRE Luca Miani si è spento ieri sera alla clinica Giovanni XXIII di Monastier, dopo una malattia che non lo ha mai intaccato nella sua passione: scrivere di sport. Fino all'ultimo ha dato tutto per il Gazzettino, vivendo il lavoro come una possibile medicina che, se non ha potuto fargli vincere la guerra contro il male nel fisico, almeno gli ha sicuramente dato un supplemento di forza per combattere la battaglia più dura. Aveva 59 anni, lascia la moglie Francesca e la figlia Camilla di 5 anni. Veneziano di Santa Croce, era nato ai...