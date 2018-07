L'ultima polemica Var: la parola è maschile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DISCUSSIONEFIRENZE Si dice il Var o la Var? Secondo l'Accademia della Crusca, l'acronimo di Video assistant referee va declinato al maschile e non al femminile. Lo afferma il linguista e lessicografo Marco Biffi, in un parere fornito per conto della redazione web della secolare istituzione fiorentina incaricata di custodire la lingua italiana. «Per quanto la sigla si riferisca alla persona, soprattutto nelle fasi iniziali dell'introduzione di questa particolare procedura di aiuto all'arbitro in campo, vi è stata una notevole incertezza...