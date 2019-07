L'ultima di Balotelli: «2mila euro se ti butti in mare in moto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASONAPOLI Ti do duemila euro se ti butti in mare con il motorino. La proposta, neanche troppo indecente se si considerano i goliardici precedenti del protagonista, è del calciatore Mario Balotelli che, all'alba davanti al porticciolo di Mergellina a Napoli, ha deciso di chiudere così una nottata passata con amici campani. Proposta, va detto subito, accettata da un uomo, probabilmente uno dei suoi conoscenti.Quanto accaduto è stato pubblicato, anche dallo stesso Balotelli, in un video sui social ed ha subito raggiunto migliaia di...