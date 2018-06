L'UEFA RIMANDA L'INTER

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE TRATTATIVEPromossa anche dall'Uefa. Dopo essersi distinta in questa prima fase di calciomercato con acquisti mirati (Coric, Marcano, Cristante e Kluivert), la Roma ha ricevuto disco verde dalla confederazione europea in materia di fair-play finanziario: ai giallorossi basterà una cessione per rientrare nei parametri e presentarsi alla prossima Champions senza restrizioni. Il sacrificato potrebbe essere Alisson, che secondo i media spagnoli avrebbe dato mandato al suo agente di trattare col Real Madrid. I Blancos avrebbero offerto 50...